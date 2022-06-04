اليوم السابع
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محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ98% من شكاوى المواطنين

السبت، 04 يونيو 2022 12:41 م
محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ98% من شكاوى المواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.
 
وفي هذا السياق، أعلن اللواء أحمد راشد، فى بيان اليوم، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 98% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها، مؤكدًا أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارى تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.
 
وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تلقت 86242 شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية منذ بدء تفعيل المنظومة، حيث تمت الاستجابة لـ 84772  شكوي للمواطنين بنسبة تنفيذ 98% وجار الانتهاء من 1470 شكوى أخرى.
 
وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.
 
وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها مع الاهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقرى.

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