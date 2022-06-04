محافظ الأقصر يناقش التعامل مع مخالفات البناء من خلال "المتغيرات المكانية".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية، لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، وهدى المغربي السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومسؤولي الزراعة والأملاك وكافة الجهات المعنية.

وأشاد محافظ الأقصر خلال اللقاء، بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمواجهة كافة صور التعديات ومتغيرات البناء، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مؤكداً على ضرورة استمرار العمل بصورة مكثفة ومواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية أولا بأول، لمنع التعديات ووأدها في المهد وخاصة التعديات على الأرض الزراعية لحماية الرقعة الزراعية مع تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة.

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء ونسب ومعدلات الإنجاز في ذلك الملف، حيث تم استعراض الجهود التي تمت في كل مركز ومدينة فيما يخص فحص وإنهاء إجراءات طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين، حيث أكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين معدلات الإنجاز المستهدفة والتغلب على أي معوقات قد تواجه منظومة العمل.

وناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع، الأعمال الجارية بموسم توريد القمح المحلي بالمحافظة، وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بتوريد الأقماح، وتنسيق الجهود والمرور الميداني على الأراضي الزراعية والحيازات المنزرعة بالقمح في المحافظة والبالغة طبقا لكشوف الحصر 39037 فدانا للتأكد من توريد الكميات المحددة، والتعامل بكل حسم مع الممتنعين عن توريد القمح.