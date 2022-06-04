لو عندك ضغط اشرب دوم.. سمير قطامش ببيعه من 15 سنة والواحدة بنص جنيه بس

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له تغطية خاصة عن بيع ثمار الدوم لدى عم سمير قطامش عاشق الدوم والذى يبيعه منذ 15 عاما لكل عشاق الدوم والذى يقوم بإحضاره من المناطق التى تنمو فيها أشجار نخيل الدوم فى عدة مناطق بمركزى الخارجة وباريس فى محافظة الوادى الجديد.

ويسهم الدوم فى علاج ارتفاع ضغط الدم والسكرى وخفض مستويات الكولسترول فى الدم وتعزيز صحة القلب والشرايين، والوقاية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية وخفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، والمساهمة فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال سمير قطامش عاشق الدوم، لـ"اليوم السابع" إن ثمار الدوم لها دور فعال فى محاربة نمو الأورام والخلايا السرطانية وتكاثرها، وخاصةً سرطان البروستاتا، وهو يعتبر من النباتات المصرية القديمة التى يعود تاريخها إلى العصر الفرعونى، وهى من الثمار الصلبة التى تصلح للأكل، وتدخل ضمن فئة أشجار النخيل، وتعتبر من الثمار المفيدة التى بها نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والزيوت الأساسية والفيتامينات والمعادن، مما يساعد على الوقاية من الأمراض .

وأضاف قطامش، أن الدوم من النباتات التى أثبتت فاعليتها فى التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، حيث أكدت العديد من الدراسات أن الدوم مفيد جدا فى حالات ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يساعد على التقليل من مستويات الكوليسترول مما يساعد على الحفاظ على معدل ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب كما أنه يساعد على التخلص من الدهون الزائدة بالجسم.