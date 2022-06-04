للمرة الثانية.. أوقاف الأقصر تعلن ضم 19 مقرأة جديدة للجمهور.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر انضمام 19 مقرأة جديدة للجمهور لكى يشرف عليها الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان خلال آخر 5 سنوات، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تتوالى افتتاحات الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث قد تم الإعلان عن انضمام عدد 19 مقرأة جديدة للجمهور، على أن يشرف على هذه المقارئ الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان آخر خمس سنوات، والقائمين بعمل شيخ مقرأة، والذين اجتازوا بنجاح صلاة القيام بجزء كامل، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، وبهذا يكون عدد قد بلغ عدد المقارئ التى تم افتتاحها للجمهور بالمديرية 29 مقرأة جمهور.

وعن تلك المقارئ يؤكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنها تشمل ما يلي:- (مقرأة العساكرة الكيمان بأصفون تشمل قائمة بعمل شيخ مقرأة و10 أعضاء بالمقرأة، أما بالنسبة لمقرأة العتيق بأصفون فتضم قائم بعمل شيخ مقرأة و6 أعضاء، ومقرأة المسجد العتيق بأرمنت فتضم قائم بعمل شيخ مقرأة و7 أعضاء، ومقرأة النموذجى بالقرايا تضم قائم بعمل شيخ مقرأة، و10 أعضاء، ومقرأة العنانية بالنمسا تضم قائم بعمل شيخ مقرأة، و10 أعضاء.

أما مقرأة عثمان بن عفان بالنمسا فتضم قائم بعمل شيخ مقرأة، و9 أعضاء، ومقرأة الإدريسى بالزينية يوجد قائم بعمل شيخ مقرأة، و8 أعضاء، ومقرأة العتيق – البياضية تضم قائم بعمل شيخ مقرأة و6 أعضاء، ومقرأة المسجد الكبير - حاجر كومير تضم قائم بعمل شيخ مقرأة و9 أعضاء، ومقرأة مسجد الحسنات – حاجر كومير تضم قائم بعمل شيخ مقرأة، و8 أعضاء، ومقرأة العمدة – الطود تضم قائم بعمل شيخ مقرأة و11 عضوا، ومقرأة محمد أحمد مكى – الطود تضم قائم بعمل شيخ مقرأة و9 أعضاء.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، أنه بالنسبة باقى المقارئ فهى ما يلي:- (مقرأة البر والتقوى – الطود - مقرأة القريشاب – الطود - مقرأة صلاح الدين – بندر الأقصر - مقرأة سيدى أبو الحجاج – بندر الأقصر – مقرأة ساحة الشيخ الطيب – القرنة – مقرأة العمرى البحرى – القرنة - مقرأة اللواء – البعيرات - مقرأة مقام الشيخ الطيب – القرنة - مقرأة العتيق – إسنا - مقرأة الخن – إسنا - مقرأة العبور – إسنا - مقرأة العتيق - الحليلة - مقرأة آل البيت – إسنا - مقرأة آل باز الشغب – إسنا ).



