اليوم السابع
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لاعبو رفع الأثقال "ناشئين" ببنى سويف يفوزون فى المشروع القومي للموهبة

السبت، 04 يونيو 2022 03:59 م
لاعبو رفع الأثقال "ناشئين" ببنى سويف يفوزون فى المشروع القومي للموهبة جانب من البطولة
بنى سويف هانى فتحى

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هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبى رفع الأثقال لمرحلة الناشئين مواليد" 2008/2009/2010 "، في اللقاء التنافسى للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي على مستوى الجمهورية الذى أقيم في  الفترة من 31 مايو الماضي  إلى 3 يونيو الجاري بالمدينة الشبابية بمدينة أبوقير بمحافظة الإسكندرية.

من جهته أشار  مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة إلى النتائج والمراكز المشرفة التي حققها أبناء بني سويف ، حيث حصلت اللاعبة: سندس محمد عبد القادر  على المركز الأول( ميدالية ذهبية ) ميزان " 55كجم " الخطف " 53 كجم "' الكليين والنطر "67 كجم "،  اللاعبة :بسمة رمضان عبد الوهاب، على المركز الأول ( ميدالية ذهبية ) ميزان " 40 كجم " /خطف "43 كجم " /الكلين والنطر " 53كجم " ، اللاعب : محمد خالد عبد الستار ، على المركز الأول (ميدالية ذهبية  ) ميزان" 61 كجم /" خطف "67 كجم "/ الكلين والنطر " 86كجم "

وحصول  اللاعب:  أحمد عمر عثمان، على المركز الأول  ( ميدالية ذهبية  ) ميزان " 40 كجم" /خطف " 41 كجم "/ الكلين والنطر" 54 كجم "، اللاعب : بدوى محمد بدوى، على المركز الأول(ميدالية ذهبية) ميزان " 45 كجم" /خطف" 52كجم"/الكلين والنطر"  65 كجم" ،اللاعب : معتز بركات محمد على المركز الثانى ( ميدالية فضية) ميزان " 49 كجم "/ الخطف 52 كجم/الكلين والنطر"66 كجم"،اللاعب : زياد ربيع سويلم على المركز الثانى  (ميدالية فضية ) ميزان " 45 كجم" /الخطف "44 كجم "/ الكلين والنطر "56 كجم "، وذلك تحت قيادة مدربى الشعبة  الكابتن مصطفى محمد عبد العزيز ، والكابتن :جلال سمير فهمي ، وإداري المشروع الكابتن مصطفى شعبان حميدة، و المشرف العام للمشروع الكابتن  إيمان حسين نور الدين

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جانب من البطولة 

 

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اثناء المشاركة بالبطولة 

 


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