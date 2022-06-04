لاعبو رفع الأثقال "ناشئين" ببنى سويف يفوزون فى المشروع القومي للموهبة

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبى رفع الأثقال لمرحلة الناشئين مواليد" 2008/2009/2010 "، في اللقاء التنافسى للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي على مستوى الجمهورية الذى أقيم في الفترة من 31 مايو الماضي إلى 3 يونيو الجاري بالمدينة الشبابية بمدينة أبوقير بمحافظة الإسكندرية.

من جهته أشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة إلى النتائج والمراكز المشرفة التي حققها أبناء بني سويف ، حيث حصلت اللاعبة: سندس محمد عبد القادر على المركز الأول( ميدالية ذهبية ) ميزان " 55كجم " الخطف " 53 كجم "' الكليين والنطر "67 كجم "، اللاعبة :بسمة رمضان عبد الوهاب، على المركز الأول ( ميدالية ذهبية ) ميزان " 40 كجم " /خطف "43 كجم " /الكلين والنطر " 53كجم " ، اللاعب : محمد خالد عبد الستار ، على المركز الأول (ميدالية ذهبية ) ميزان" 61 كجم /" خطف "67 كجم "/ الكلين والنطر " 86كجم "

وحصول اللاعب: أحمد عمر عثمان، على المركز الأول ( ميدالية ذهبية ) ميزان " 40 كجم" /خطف " 41 كجم "/ الكلين والنطر" 54 كجم "، اللاعب : بدوى محمد بدوى، على المركز الأول(ميدالية ذهبية) ميزان " 45 كجم" /خطف" 52كجم"/الكلين والنطر" 65 كجم" ،اللاعب : معتز بركات محمد على المركز الثانى ( ميدالية فضية) ميزان " 49 كجم "/ الخطف 52 كجم/الكلين والنطر"66 كجم"،اللاعب : زياد ربيع سويلم على المركز الثانى (ميدالية فضية ) ميزان " 45 كجم" /الخطف "44 كجم "/ الكلين والنطر "56 كجم "، وذلك تحت قيادة مدربى الشعبة الكابتن مصطفى محمد عبد العزيز ، والكابتن :جلال سمير فهمي ، وإداري المشروع الكابتن مصطفى شعبان حميدة، و المشرف العام للمشروع الكابتن إيمان حسين نور الدين

جانب من البطولة

اثناء المشاركة بالبطولة