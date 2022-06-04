فوز دكتور أوز المدعوم من ترامب فى انتخابات الجمهوريين لعضوية الشيوخ

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية، إن المرشح الجمهورى ديفيد ماكورميك تنازل عن الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية بنسلفانيا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي لجراح القلب الشهير الدكتور محمد أوز، منهياً حملته الانتخابية بعد أكثر من أسبوعين من الانتخابات حيث أقر بأن إعادة فرز الأصوات الجارية على مستوى الولاية لن تمنحه أصواتًا كافية لتعويض العجز. .

وقال ماكورميك ، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التحوط ، مساء الجمعة إنه اتصل بأوز للتنازل. وأوضح في حفل انتخابي في فندق بيتسبرج: "من الواضح الآن بالنسبة لي مع اكتمال إعادة الفرز الآن إلى حد كبير أن لدينا مرشحًا".

وقبل إعادة الفرز ، تقدم أوز على ماكورميك بـ 972 صوتًا من أصل 1.34 مليون صوت تم فرزها في الانتخابات التمهيدية ، التي جرت في 17 مايو. ولم تعلن وكالة " أسوشيتيد برس" عن الفائز في السباق لأن إعادة الفرز التلقائي جارية والهامش بين المرشحين هو 0.07 نقطة مئوية فقط.

ويؤسس تطور يوم الجمعة بفوز أوز الذي يدعمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذى سينافس الديمقراطي جون فيترمان أحد أكبر منافسات مجلس الشيوخ في البلاد، حيث من الممكن أن يساعد السباق في تحديد من سيسطر على الكونجرس المقسم بشكل قريب.

واعترف فيترمان ، نائب حاكم الولاية ، في وقت سابق يوم الجمعة في بيان أنه كاد يموت عندما أصيب بجلطة دماغية قبل أيام فقط من الانتخابات التمهيدية. قال إنه تجاهل العلامات التحذيرية لسنوات ونصيحة الطبيب بالحصول على الدواء.

وكان على أوز ، المعروف بكونه مقدم البرنامج التلفزيوني النهاري The Dr Oz Show ، أن يتغلب على ملايين الدولارات من خلال الإعلانات الهجومية والشكوك بين مؤيدي ترامب المتشددين بشأن مؤهلاته المحافظة فيما يتعلق بالبنادق والإجهاض وحقوق المتحولين جنسيًا وغيرها من الأمور الأساسية من قضايا الجمهوريين.

واعتمد أوز البالغ من العمر 61 عامًا على تأييد ترامب كدليل على حسن نيته ، بينما هاجم ترامب خصوم أوز وأكد أن أوز لديه أفضل فرصة للفوز في الانتخابات التمهيدية فى نوفمبر.