فرحة أم الضحية بعد إحالة الجناة للمفتى..قتلوه لدفاعه عن خاله بالشرقية (فيديو)



وقالت والدة الشاب، إن حق ابنها جاء، ولكنه مات، ودعت لجميع من وقف بجانبها في قضية نجلها.



وأوضحت والدة الشاب، أن الواقعة بدأت بوجود إطلاق نيران ومشاجرة وكانت مع شقيقها، والجاني قام بتكبيل علي في العامود وطعنه عدة طعنات في البطن وقام بضرب الأم، كما أطلق النار على شقيقها خال الضحية.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها منذ قليل، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي رئيس بالمحكمة، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم، بمعاقبة موظف بالمعاش ونجليه، في واقعة اتهامهم بقتل جارهم، بسبب خلافات الجيرة، بإحالة أوراق أب ونجليه لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهم، لقتلهم جارهم وحددت جلسة الأول من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريرى دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول "على. ع" 23 عاما، حاصل على دبلوم صنايع وصديقه "محمد. س" 25 عاما، وطرف ثانى"عبد الرازق. ز" 63 عاما بالمعاش ونجليه " أكرم " 25 عاما حفار، و" أدهم " 20 عاما عامل بسبب خلافات بينهم، ما تسبب في إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف الأيسر وجرح قطعى بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى متأثرا بإصابته.

على الفور انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني من الطرف الثاني، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.