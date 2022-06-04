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فتح باب التقدم اليوم للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسى 2022 / 2023

السبت، 04 يونيو 2022 12:00 ص
فتح باب التقدم اليوم للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسى 2022 / 2023 جامعات أهلية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تبدأ الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة)  فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (2022 / 2023 ) اعتبارًا من اليوم السبت وحتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022 أو العام السابق 2020 / 2021 بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
 
وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي، (التعليم الأزهرى، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.
 
ويتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.
 
 
 

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