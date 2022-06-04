طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات.. والتعليم: منع دخول التليفونات اللجان

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية فى المواد الدراسية المختلفة حسب الشعب والتخصصات، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش مع عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالتليفونات المحمولة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.