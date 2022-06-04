طرى على قلبك.. "السوبيا شغلانة رمضان منذ 13 عاما" بشواطئ رأس البر.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "مشروبات رمضان على شواطئ رأس البر.. طرى على قلبك بالسوبيا والعرقسوس "شغلانة الراجل ده من 13 سنة".





رمضان الصعيدى أحد أبناء محافظة أسيوط كان يعمل فى أعمال البناء ومع تقدم السن وبلوغ سن المعاش فكر أن يذهب لرأس البر يعمل على شاطئ البلاج واختار عمل المشروبات الساقعة للزبائن من رواد الشاطئ فى ايام الصيف شديدة الحرارة.

وقال رمضان الصعيدى: "بعمل التمر هندى والسوبيا والعرقسوس وكله طبيعى وله صنعة ولا يمكن استخدم حاجة صناعى لان ده أمانة بينى وبين ربى يحاسبنى عليها".

وأشار رمضان الصعيدى: "لى زبائن على الشاطئ من 13 سنة وبعمل كوب العصير بسعر 2.5 جنيه واغلب الزبائن من الباعة والسريحة اللى بيلفوا على الشاطىء طول النهار."