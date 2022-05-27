رأس البر تستقبل آلاف الزوار فى العطلة الأسبوعية.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "جمال المكان هيبهرك.. روعة شاطئ رأس البر فى العطلة الأسبوعية.. بث مباشر"، حيث استقبل شاطئ رأس البر فى العطلة الأسبوعية الآلاف من محبى ورواد المصيف على امتداد شاطئ البلاج.

وتم تجهيز المصيف لاستقبال الرواد خلال الإجازة الصيفية بعدد 33 برج إنقاذ و130 منقذا يعملون بنظام الورديات، كما تم توفير 4 خيام لمركز الإسعاف، وكذلك 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين وتوفير دورات مياه عمومية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال وتوفير كافة السلع الأساسية لرواد المصيف.