طائرة تدخل المجال الجوى فوق منزل الرئيس الأمريكى جو بايدن عن طريق الخطأ

كتب محمد جمال

أعلن مسئول فى البيت الأبيض اليوم السبت أن طائرة خاصة دخلت "عن طريق الخطأ" المجال الجوى فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"

وأكد المسئول أنه تم إجلاء الرئيس الأمريكى والسيدة جيل بايدن، مؤكدا أن ذلك لم يكن هجوما، وأشار إلى أنه "تم اتخاذ ذلك كإجراء احترازي"، وتم نقل الرئيس الأمريكى وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما فى منتجع ريهوبوث الساحلى الذى يبعد حوالى 200 كيلومتر شرق واشنطن.

ولفت المسئول في البيت الأبيض الذي طلب عدم كشف هويته إلى أن بايدن وزوجته "بأمان"، وقال جهاز الخدمة السرية الذي يتولى حماية المسئولين الأمريكيين في بيان "قبيل الساعة 13.00 (17.00 بتوقيت جرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بعد أن دخلت، عن طريق الخطأ، منطقة آمنة".

وأضاف "تمت مرافقة الطائرة على الفور إلى خارج المجال الجوى المحظور".

وجاء أيضا في البيان أن "التحقيق الأولى يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة ولم يكن يحترم تعليمات السلطات ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه".

وختم البيان أن جهاز الخدمة السرية "سيحقق مع الطيار".