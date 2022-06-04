ضبط مصنع إنتاج أوانى مائدة يستخدم مادة سامة فى التصنيع بالدقهلية

كتب شريف الديب

تمكنت إدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية ، بإشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، من ضبط مصنع لانتاج الاواني المنزلية ، تستخدم مواد سامة ممنوعة تداولة، وقد تم تحرير محضر رقم 9044 لسنة 2022 جنح أجا، ضد ع.ال صاحب مصنع أواني ملامين بقرية نوسا البحر، بعد أن تبين أنه يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات المائدة، وتم التحفظ على 26 شيكارة، زنه الشيكارة 25 كيلو جرام بإجمالي 650 كيلو وعدد 10 كرتونة بكل كرتونة 48 قطعة بإجمالي 480 قطعة أدوات مائدة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتم تحرير محضر رقم 9045 جنح اجا ضد صاحب محل قطع غيار موبيلات بذات القرية لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، ومحضر 9046جنح اجا ضد صاحب محل بقالة بذات الناحية لعدم وجود شهادة صحية.

كما تم ضبط مخبز م.ح.ال بمدينة اجا ومخبز ا.ع.ال بقرية تلبنت ومخبز أ.س.م بقرية نوسا الغيط ومخبز أ.ع.م بقرية نوسا البحر وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار من 9: 15 جرام.

وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة. وقد ضمت الحملات مديحة المنسى وأمال غبور ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غم

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والمنشآت الصناعية ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع التدليس على جمهور المواطنين.