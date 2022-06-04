ضبط كمية من الحشيش المخدر داخل طرد بريدى مصدر إلى الإمارات.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك طرود البريد برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك طرود البريد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى من ضبط كمية من الحشيش المخدر، داخل طرد بريدى مصدر إلى الإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك طرود البريد السريع بالعتبة برئاسة محمود محمود السيد عصر مدير الجمرك، أشتبه عامر قرنى حسان مأمور الجمرك فى مشمول طرد بريدى مصدر إلى دولة الامارات بوزن 9.785 جرام داخل كيس بريدى بلاستك بداخله شنطة سفر بها ملابس ولب وطوفى حيث لاحظ وجود قطع سوداء داكنة اللون داخل الطوفى بدلا من الحلوى وكذا داخل مقبض الشنطة.

وقام محمود محمود السيد عصر مدير جمرك البريد السريع بالعتبة بتكليف لجنة من مروة صلاح الدين وأيمن على حسن وهانى جميل يونان وشريف عبد الحميد بفتح الطرود فتبين وجود 365 جراما يشتبه فى كونها مادة مخدرة من الحشيش، وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت بأن المادة لمخدر الحشيش.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.