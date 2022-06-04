صعود 5 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "السيارات"

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأسبوع المنتهى، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، وهبط قطاعى خدمات النقل والشحن والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، وانخفض قطاعى البنوك والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%.

كما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10007.51 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1735.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.72% ليغلق عند مستوى 2608.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.34% ليغلق عند مستوى 12308.05 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3660.11 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 659.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 388.2 مليار جنيه إلى 381.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.1 مليار جنيه إلى 114 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.