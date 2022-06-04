اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 02:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود 5 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "السيارات"

السبت، 04 يونيو 2022 01:00 ص
صعود 5 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "السيارات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأسبوع المنتهى، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

 

فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، وهبط قطاعى خدمات النقل والشحن والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، وانخفض قطاعى البنوك والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%.

 

كما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسة 0.1%. 

 

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10007.51 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1735.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.72% ليغلق عند مستوى 2608.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.34% ليغلق عند مستوى 12308.05 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3660.11 نقطة.

 

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 1.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 659.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 388.2 مليار جنيه إلى 381.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.1 مليار جنيه إلى 114 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

 


قطاعات البورصة

اخبار البورصة

البورصة المصرية

السيارات


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة