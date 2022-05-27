هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السيارات"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 10.6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 8.3%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 7.7%، وهبط قطاعي العقارات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.9%، 6.2%، على التوالي، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5%.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.9%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.8%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.7%، وهبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، 2.4%، 2.3%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والبنوك نسبة 1.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10200.56 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 1746.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.11% ليغلق عند مستوى 2627.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.90% ليغلق عند مستوى 12474.71 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3709.22 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 669.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 403.1 مليار جنيه إلى 388.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122 مليار جنيه إلى 116.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.