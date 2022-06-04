"صحة الغربية" تنظم قوافل طبية بقرى المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الغربية عادل ضرة

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قوافل طبية بقرية "دخميس " وقرية "سيدي حمود" التابعة لمركز المحلة لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور أسامه بلبل ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له إن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، و صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبال كبير من أهالى القرية .

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن القافلة وقعت الكشف الطبي، على "1342" بقرية دخميس " 1410" حالة بقرية سيدى حمود التابع لمركز المحلة ، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي ، وفرق إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين.