اليوم السابع
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"صحة الغربية" تنظم قوافل طبية بقرى المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 04 يونيو 2022 08:22 م
"صحة الغربية" تنظم قوافل طبية بقرى المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة  الغربية  قوافل طبية بقرية "دخميس " وقرية "سيدي حمود" التابعة لمركز المحلة لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 
 
وقال الدكتور أسامه بلبل ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له إن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، و صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبال كبير من أهالى القرية .
 
وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن القافلة وقعت الكشف الطبي، على "1342" بقرية دخميس " 1410" حالة بقرية سيدى حمود التابع لمركز المحلة ، إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي ، وفرق إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين.
 
 
 

محافظة الغربية

قوافل طبية

حياه كريمه

صحة الغربية


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