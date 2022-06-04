شقيقة كريم الهواري تنهار فى البكاء وتسقط وسط القاعة فور حكم حبسه 3 سنوات

كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد الجعفري - تصوير حسن محمد

قضت محكمة جنايات الجيزة بالحبس 3 سنوات على كريم الهوارى فى القضية المعروفة إعلاميا بحادث الشيخ زايد، وظهرت شقيقة كريم فور صدور الحكم فى حالة انهيار كاملة وسط القاعة بعد سماعها الحكم الصادر.

ووصل منذ قليل إلى محكمة جنايات الجيزة "كريم الهوارى" لحضور جلسة الحكم عليه فى اتهامه بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا بـ"حادث تصادم الشيخ زايد".

كما وصل عدد من أفراد أسرة كريم الهوارى مقر المحكمة لحضور جلسة الحكم.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهوارى محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً فى موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (12)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (13)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (14)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (15)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (16)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (17)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (1)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (2)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (3)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (4)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (5)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (6)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (7)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (8)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (9)



الحكم على كريم الهواري فى حادث الشيخ زايد (10)