سوهاج إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء.. صور

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بالتصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات.

وأشار عدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى تنفيذ 13 قرار إزالة منها إزالة فورية لحالتى تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 1.5 قيراط بناحية العرابة الشرقية، ونجع عبدالله بقرية جزيرة شندويل، كما تم تنفيذ عدد 4 حالات إزالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص على مساحة 2 قيراط بقرية أولاد عزاز، وإزالة حالتى تعدٍ بقرية إدفا، وتم إزالة تعدٍ بحوض المسعدات وتم مصادرة البلوك، لافتا إلى إزالة تعدٍ على مساحة 6 قيراط بأولاد غريب، وايضا إزالة تعدٍ على مساحة 80م بناحية الشيخ عتمان بقرية أولاد عزاز، وإزالة تعدٍ على مساحة 50 متر مربع بقرية تونس، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية لسقف دور ثانى بمنزل بناحية " ابو حمد " على مساحة 80م تقريبا بقرية عرابة أبو دهب.

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية، خلال حملة مكبرة، منها "حالة بمجلس قروى الصفيحة، وحالة ببندر طهطا، كما تم إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بمدينة طهطا"، وإزالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمجلس قروى الصوامعة غرب على مساحة 18 سهم، كما تم إيقاف حالتين بناء مخالف وفك شدة خشبية بالمدينة وقرية "نزلة القاضي".

وقال لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه تم القيام بإزالة فورية فى المهد لحالتين تعدٍ بمنشاة برديس على مساحة 2 قيراط، وإزالة فورية لـ 3 حالات تعدٍ بنطاق مجلس قروى عرابة أبيدوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما أنه تم إزالة التعديات على محميات النيل بقرى "السكساكة، ومشطا "، فى حملة مكبرة اسفرت عن إزالة ٦ حالات، كما تم القيام بإزالة فورية بمجلس قروى مشطا لحالة تعدٍ بالطوب الأبيض البلوك على مساحة ١٢٠ متر مربع، بنجع حارث بقرية كوم العرب، وإزالة فورية لعدد 4 حالات تعدٍ بمجلس قروى الرياينة، والمدمر".

وفى مركز ومدينة المنشاة قالت فريدة سلام رئيس المركز أنه تم تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، حيث تمت الإزالة الفورية لحالتين شدة خشبية بالدور الثانى علوى بالزوك الغربية، والزوك الشرقية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم إيقاف أعمال البناء المخالف لـ 5 حالات، حيث تم فك الشدة الخشبية بالدور الأول علوى بأحد المنازل بالأحايوة شرق بالكولة على مساحة 70 مترا، وإزالة فورية فى المهد لتعدٍ على أملاك الدولة بنجع أبو عمرة بمساحة 175 متر مربع، وإزالة الشدة الخشبية للدور الثالث العلوى بعرب الأطاولة بنيدة على مساحة 150 متر مربع "، وإزالة فورية لتعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة 175 مترا بنجع أولاد يحيى، وإزالة فورية لقواعد خرسانية على الأرض الزراعية بنجع الحساينة على مساحة 200 متر، مشيرا إلى أنه جارى أعمال المتابعة بصفة دورية.

وقال أحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج، إنه تم تنفيذ إزالة فورية فى المهد لحالة بناء مخالف بدون الحصول على ترخيص، بمنطقة نجع مصلح، وذلك خلال حملة ليلية للمرور والمتابعة بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واشار شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة، إلى إزالة وردم قواعد تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 170 مترا بنجع " الزنقور" بمجلس قروى أولاد اسماعيل، وجارى أعمال المتابعة بصفة مستمرة.