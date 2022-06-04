سوريا.. استهداف ريف حماة بالقذائف من ريف إدلب

وكالات

وقعت أضرار مادية بالمنازل والممتلكات في ريف حماة وسط سوريا جراء سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقت من ريف إدلب شمال غربي البلاد، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

وأضافت الوكالة أن التنظيمات الإرهابية أطلقت عدة قذائف على قرية البركة شمال غرب المحافظة الواقعة وسط سوريا، والمتاخمة لإدلب.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حماة أن "ثلاث قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية سقطت في قرية البركة بريف حماة مساء اليوم أدت إلى تضرر عدد من منازل الأهالي بشكل مباشر إضافة إلى وقوع أضرار أخرى في الممتلكات العامة والخاصة".

بينما قال مصدر ميداني للوكالة إن "القذائف الصاروخية التي استهدفت القرية انطلقت من الأطراف الجنوبية لمدينة جسر الشغور بريف إدلب حيث تنتشر مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "الحزب التركستاني".