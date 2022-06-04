روسيا تكشف عن تلغيم أوكرانيا لـ 100 طن مواد كيميائية

كتب محمد جمال

أكدت روسيا، اليوم السبت، أن أوكرانيا تعمل على تفجير خزانات كيميائية في سيفيرودونيتسك لتعيق تقدم القوات الروسية، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "القوات الأوكرانية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال معارك سيفيرودونيتسك، تراجعت في اتجاه ليسيتشانسك".

وأشار البيان الروسي إلى أنه عند الانسحاب من سيفيرودونيتسك، أمر الجيش الأوكراني بتلغيم حاويات تحتوي على أكثر من 100 طن من المواد الكيميائية كحمض النيتريك في مصنع للآزوت.

وأضافت الوزارة: "تستخدم كييف المنازل والمدارس ورياض الأطفال ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الأخرى لأغراض عسكرية. على سبيل المثال، في خاركوف، قام القوميون المتطرفون بتجهيز المواقع السكنية بالمدفعية في الشارع .. ويحظر على السكان مغادرة شققهم".

على جانب آخر، أعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، محور هجوم روسيا للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية.

وقال حاكم إقليم لوجانسك سيرجي جايداي للتلفزيون الوطني، إن القوات الأوكرانية استعادت 20% من الأراضي التي فقدتها في سيفيرودونتسك.

وأضاف أنه "ليس من الواقعي" سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين على الرغم من نشر تعزيزات روسية".

وتابع "بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الأسلحة الغربية البعيدة المدى، سنجبر مدفعيتهم على الابتعاد عن مواقعنا. وبعد ذلك، صدقوني، المشاة الروس، سوف يركضون هاربين".

فيما أكد الجيش الأوكراني، السبت، أن روسيا عززت قواتها واستخدمت المدفعية لشن "عمليات هجومية" في المدينة.

وأضاف أن القوات الروسية تراجعت بعد محاولات فاشلة للتقدم في بلدة باخموت القريبة وقطعت الوصول إلى سيفيرودونتسك.