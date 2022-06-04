اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 09:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اليابان يدرس إمكانية المشاركة فى قمة الناتو

السبت، 04 يونيو 2022 08:00 ص
رئيس وزراء اليابان يدرس إمكانية المشاركة فى قمة الناتو رئيس الوزراء اليابانى فوميو كاشيدا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "إن إيتش كي" اليابانية نقلا عن مصادرها بأن رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، يدرس إمكانية المشاركة في قمة حلف الناتو في مدريد في أواخر يونيو.

وحسب القناة، فإن كيشيدا يعتزم مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأعمال الصين وكوريا الشمالية والكشف عن خطط اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل جذري.

وقد يكون كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني يحضر قمة الناتو.

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في العاصمة الإسبانية خلال الفترة بين 28 و30 يونيو الجاري. ومن المتوقع أن يقرر المشاركون نهجا استراتيجيا جديدا وسيدرسون تعزيز قدرات الحلف وعواقب التغير المناخي.


اليابان

الناتو

فوميو كاشيدا

اخبار اليابان

مدريد

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة