رئيس مياه المنوفية يتفقد محطة معالجة المياه بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس حمد شبل رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس سالم حمدي رئيس فرع شبين الكوم ، محطة معالجة المياة للاطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة.

وشدد نجيب علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة واستعداد المحطة الكامل لمواجهة الاستهلاك الزائد خلال فصل الصيف، كما شدد على الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطة.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الصيف وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.