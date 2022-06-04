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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية وسط إجراءات احترازية.. صور

السبت، 04 يونيو 2022 11:30 ص
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية وسط إجراءات احترازية.. صور امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب ـ لؤى على

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تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول، بمعهد فتيات مدينة نصر، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة نحوها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم، حيث يؤدي  طلاب وطالبات القسم العلمي امتحان مادتي الفقه والتفسير.
 
وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقده على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن كافةَ العاملين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق لطلاب الشهادة الثانوية.
 
وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم أول أيام الامتحانات في مادتي "الفقه والتفسير" والبعوث في "الفقه والتفسير وعلوم القرآن"، كما تم تجهيز ما يزيد عن 600 لجنة بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة، ومتابعة دقيقة من فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،  لاستعدادات وتجهيزات الامتحانات أولًا بأول، حيث وجه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسبين للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.
 
جدير بالذكر، أن عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.
 
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة (2)
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة 

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة (3)
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة 

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة (8)
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة 

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة (9)
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة 

انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة (10)
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة 
 

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