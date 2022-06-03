اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يوجه بتوفير الجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء امتحانات الثانوية

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:44 م
شيخ الأزهر يوجه بتوفير الجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء امتحانات الثانوية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات غدًا السبت، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.
 
وأضاف وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.
 
وتابع الدكتور الضويني أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري. 
 
وأوضح أن اللجان المشكلة سوف تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.
 
وصرَّح وكيل الأزهر بأن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.  
 
وتبدأ غدًا امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما يمتحن طلاب البعوث الإسلامية في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن، على أن يبدأ طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحاناتهم يوم الأحد في مادتي الفقه والحديث.
 
 

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الثانوية

الازهر


الموضوعات المتعلقة

ننشر جدول الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى قبل انطلاقها السبت المقبل

الخميس، 02 يونيو 2022 06:00 ص

5 أيام وينطلق قطار الثانوية الأزهرية.. 137 ألف طالب يؤدون الامتحانات فى 605 لجان.. تصحيح أوراق الإجابات عقب انتهاء الامتحانات.. جميع الامتحانات تنتهى قبل عيد الأضحى وإعلان النتيجة فى الأسبوع الأخير من يوليو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 08:00 ص

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

الأربعاء، 25 مايو 2022 04:59 م

اليوم.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية على البوابة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:53 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة