اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

السبت، 04 يونيو 2022 01:07 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. صور رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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قام الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بجولة تفقدية لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الأول الذي بدأ اليوم السبت 4 يونيو 2022 م، فى مادتى الفقه والتفسير. 
 
وتفقد رئيس الجامعة لجنة معهد القاهرة بالعباسية والبالغ عدد طلابها 149 طالبا بالقسم، العلمي، و 135 طالب بالقسم الأدبي، تضم طلاب معاهد القاهرة، وحسن ابو بكر، ومعهدى مصر القديمة وعثمان ماهر.
 
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.
 
 
 
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معهد القاهرة العباسية

امتحانات الثانوية الازهرية

الازها الشريف

جامعة الازهر

امتحانات 2022


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