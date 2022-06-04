وتوجه ميقاتي بالعزاء لشهيد الجيش اللبناني الذي سقط أمس /الجمعة/ خلال تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في منطقة الشراونة ببعلبك (شرقي لبنان) والذي أدى لإصابة 5 عسكريين، كما تمنى ميقاتي الشفاء العاجل للجرحى.



وكان الجيش اللبناني قد أعلن أمس القبض على 5 مطلوبين وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الخاصة بها؛ وذلك بعدما قامت وحدات الجيش المنتشرة في منطقة الشراونة ببعلبك (شرقي لبنان) بمداهمة منازل مطلقي النار على دورية من الجيش صباح أمس؛ مما أسفر عن وفاة عرّيف وإصابة خمسة بجروح.



وأكد الجيش اللبناني أنه خلال مداهمة نفذتها دورية من مديرية المخابرات لمنزل أبرز المطلوبين في تجارة المخدرات الملقب "أبو سلة" في منطقة الشراونة بعلبك، أقدم المطلوب مع آخرين على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية؛ ما أدى إلى استشهاد العرّيف زين العابدين شمص وإصابة خمسة بجروح.



وأضاف أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدخلت على الفور، وداهمت منازل مطلقي النار، وألقت القبض على 5 مطلوبين وضبطت كمية من الأسلحة الحربية وكمية من المخدرات وعددًا من الآلات المستخدمة في تصنيعها.