خلال يوم واحد.. إيلون ماسك يخسر 17 مليار دولار فى "تسلا"

كتب محمد جمال

خسر رجل الأعمال الأمريكى، إيلون ماسك، مؤسس شركتى "تسلا" و"سبيس إكس" 16.9 مليار دولار بعد تسريب قرار تقليص عدد موظفى "تسلا"، حسب مجلة "فوربس".

ووفقا للمجلة، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 9.2٪ فى اليوم، بعد تسريب نبأ تقليص عدد الموظفين فى "تسلا" بنسبة 10٪ .

يذكرأن، كشف إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، عن خطط لمجمع خاص بها في هوليود يتضمن سينما ومحطة شحن، وسيحتوى على شاشتى أفلام LED مقاس 45 قدمًا ومقاعد داخلية وخارجية و 28 شاحنًا فائقًا حتى يتمكن الزوار من إعادة شحن سياراتهم أثناء الاسترخاء، وسيكونون قادرين أيضًا على الدفع باستخدام العملة المشفرة Dogecoin إذا حصلت المقترحات الخاصة بالمنشأة في Santa Monica Boulevard في هوليوود على الضوء الأخضر.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ماسك قال سابقًا إن رواد المطاعم الذين يحملون علامة تسلا التجارية يمكن أن ينتشروا حول محطات الشحن الخاصة بها، بعد أن قام بالتغريد لأول مرة حول الفكرة فى عام 2018، وقدم العام الماضى ثلاث علامات تجارية تتعلق باحتمال الانضمام إلى أعمال المطاعم.

وقدم الملياردير العروض الجديدة إلى مدينة لوس أنجلوس في نهاية الشهر الماضى، وخطط تسلا في الأصل لبناء مطعم في مدينة سانتا مونيكا الساحلية، لكنه نقل الخطط بعد ذلك إلى هوليوود، على الطريق التاريخى 66.

وتشمل الخطة أن تعرض السينما المدمجة أفلام قصيرة مدتها حوالى 30 دقيقة، والتي من المفترض أن تستمر ما دامت جلسة الشحن.

توجد بالفعل ساحة انتظار سيارات كبيرة في الموقع الذي تبلغ مساحته 9300 قدم مربع، ولكنها ستحتاج إلى إعادة تصميم لإضافة 28 كشك شحن فائق و34 مكانًا إجمالاً، حيث ستحتوي الخمسة الأخيرة على أجهزة شحن للشحن بسرعة منخفضة.

سيشمل الطابق الأرضي من المجموعة التي تشمل طايقين، على مطاعم ومقاعدًا وأكشاكًا وبارًا خارجيًا حول حافة المبنى، بينما سيحتوي السطح العلوي على منطقة جلوس خارجية على السطح ومنطقة للمقاعد على طراز المسرح.

سيكون هناك أيضًا "منطقة انتظار سيارات" في الطابق السفلي للموظفين لتقديم وجبات الطعام إلى المركبات في ساحة انتظار السيارات، وفي المجموع سيكون هناك أكثر من 200 مقعد.