إيلون ماسك يتمسك بعودة موظفيه إلى المكتب.. ويهدد بالإقالة

كتبت: نهال أبو السعود

يطالب إيلون ماسك موظفي تسلا بالعودة الى العمل من المكتب أو مغادرة الشركة، تم الكشف عن القرار في رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي أرسلها الرئيس التنفيذي إلى موظفيه في تسلا، وفقا لصحيفة الجارديان.

كتب ماسك: "أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بعد يجب أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع كحد ادنى أو يغادر تسلا وهذا أقل مما نطلبه من عمال المصنع" ، مضيفًا أن يجب أن يكون المكتب هو مكان العمل الأساسي للموظف.

وقال ماسك إنه سيراجع شخصيًا أي طلب للإعفاء من السياسة ، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر ، "إذا لم تحضر ، سنفترض أنك استقلت".

تتعارض هذه السياسة تمامًا مع سياسة شركة التكنولوجيا الأخرى التي يحاول ماسك شراءها، حيث أعلنت تويتر سابقًا أن الموظفين يمكنهم الاستمرار في العمل من المنزل "إلى الأبد" إذا رغبوا في ذلك، كتب الرئيس التنفيذي باراج أجراوال في مذكرة قبل اهتمام ماسك بامتلاك منصة التواصل الاجتماعي: "أينما تشعر بأنك أكثر إنتاجية وإبداعًا هو المكان الذي ستعمل فيه ، ويشمل ذلك العمل من المنزل بدوام كامل إلى الأبد".

ومع ذلك ، لن يكون هذا هو الحال في تسلا، قال ماسك إنه من المهم بشكل خاص رؤية كبار المديرين في المكتب ، مضيفًا أن ذلك كان أحد الأسباب التي جعلته يعيش أساسًا في مصنع تسلا في فريمونت ، كاليفورنيا ، عندما كانت الشركة تكافح لزيادة الإنتاج في عامي 2017 و 2018.

وكتب "لو لم أفعل ذلك ، لكانت تيسلا قد أفلست منذ فترة طويلة هناك بالطبع شركات لا تطلب ذلك ، ولكن متى كانت آخر مرة شحنت فيها منتجًا جديدًا رائعًا؟ لقد مر وقت طويل."

وأضاف: "لقد صنعت شركة تسلا وستصنع بالفعل أكثر المنتجات إثارة وذات مغزى لأي شركة على وجه الأرض لن يحدث هذا بالاتصال بهاتفيا".