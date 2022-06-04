حبس عاطل متهم بقتل نجله 6 سنوات فى المراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بمركز المراغة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامه بقتل نجله يوسف البالغ من العمر 6 سنوات عقب تعديه عليه بالضرب على رأسه باستخدام عصا في محاولة منه لمنعه من الخروج واللعب في الشارع.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تمكنت من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة عقب قيامه بقتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات بعد أن تعدى عليه بالضرب على رأسه مستخدما عصا وذلك في محاولة منه لمنعه من الخروج واللعب في الشارع.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل في السادسة من العمر على يد والده بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوفاة الطفل يوسف . ف 6 سنوات عقب قيام والده بالتعدى عليه بالعصا على رأسه فى محاولة من المتهم منعه من الخروج للعب في الشارع.

تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين في التحريات وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وعلى جانب آخر أشارت التحريات إلى أن المتهم سبق اتهامه في العديد من القضايا بإجمالى 20 قضية متنوعة وأن والدة الطفل محبوسة على ذمة إحدى قضايا الإتجار بالمواد المخدرة.

وسادت حالة من الحزن على الأهالى بقرية الغريزات دائرة مركز المراغة واتشحت القرية بالسواد وتعالت أصوات النساء بالبكاء والصراخ أثناء عملية الدفن والتى شارك فيها المئات من أهالى القرية عقب تصريح النيابة أمس بدفنه.