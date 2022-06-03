التصريح بدفن جثة طفل قتله والده ضربا بالعصا على رأسه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بمركز المراغة شمالى محافظة سوهاج، بدفن جثة الطفل يوسف والبالغ من العرم 6 سنوات، والذى لقى مصرعه على يد والده عقب تعديه عليه بالضرب على رأسه باستخدام عصا فى محاوله منه لمنعه من الخروج واللعب فى الشارع.

وسادت حالة من الحزن على الأهالى بقرية الغريزات دائرة مركز المراغة واتشحت القرية بالسواد وتعالت أصوات النساء بالبكاء والصراخ أثناء عملية الدفن والتى شارك فيها المئات من أهالى القرية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة عقب قيامه بقتل نجله البالغ من العمر 6 سنوات بعد ان تعدى عليه بالضرب على رأسه مستخدما عصا وذلك فى محاولة منه لمنعه من الخروج واللعب فى الشارع.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل فى السادسة من العمر على يد والده بناحية قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوفاة الطفل يوسف. ف 6 سنوات عقب قيام والده بالتعدى عليه بالعصا على رأسه فى محاولة من المتهم منعه من الخروج للعب فى الشارع.

تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين فى التحريات وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وعلى جانب آخر أشارت التحريات إلى أن المتهم سبق اتهامه فى العديد من القضايا بإجمالى 20 قضية متنوعة وأن والدة الطفل محبوسه على ذمة إحدى قضايا الإتجار بالمواد المخدرة.