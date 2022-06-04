حبس تاجري عملة بالسوق السوداء فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب: سليم على

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبي، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى العملة.

أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – الشرقية")، وذلك حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.