حارس مقبرة محمود عبد العزيز: يزوره عرب وأجانب لقراءة الفاتحة على قبره.. لايف

الإسكندرية اسماء على بدر

قال إبراهيم حبشي ، حارس مقبرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إنه باستمرار يزوره جمهوره ومحبيه من الدول العربية لقراءة الفاتحة له والترحم عليه، كما أن هناك عادة لأهالي الورديان فى زيارة القبور أو فى المناسبات الدينية يزوروا الفنان محمود عبد العزيز لشدة حبهم له.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه اوصى دفنه بجوار والده لشدة تعلقه بوالده، وكان دائم قراءة الفاتحة وزيارة قبر والده، مؤكدا إنه حافظ لكتاب الله وكان بار بأسرته ومتواضع يبتسم فى وجهه الجميع .

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى 4 يونيو 1946 فهو من مواليد محافظة الإسكندرية ودفن فى مقابر عائلته.

نشأ الفنان محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديداً بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية الى أن أنطلق الى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتشف السبعينات .

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية ، على الرغم من شهته ونجوميته الا انه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصاله بجيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة ، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.



صور مقبرة الفنان محمود عبد العزيز (2)



صور مقبرة الفنان محمود عبد العزيز (3)



صور مقبرة الفنان محمود عبد العزيز (4)



صور مقبرة الفنان محمود عبد العزيز (5)