جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية لعلاج السرطان والصداع النصفى

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات وشرائط الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طيران الشرق الأوسط استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين للعمل على لجنة الخط الاخضر راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الجمرك فتلاحظ له وجود لفافات بداخلها كثافات معتمة.

وقام محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف الدكتورة إبتهال مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 95 أمبول و3 شرائط أدوية خاصة بعلاج أمراض السرطان والغضروف والصداع النصفي باجمالي 62 عبوة مخبأين داخل اكياس بلاستيك وسط الملابس وملفوفين بأوراق الكربون الأسود حتى لا تظهر علي جهاز الفحص .

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير الإدارة الثانية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 75 لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .