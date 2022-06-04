جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب كمية من النظارات الشمسية

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات الشمسية الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.

بناء على إخبارية مقدمة من علاء مرسى مدير الحركة ومحمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وصابر محمد رمضان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى مفادها اعتزام المدعو ع. ع. ف ليبى الجنسية قائد السيارة رقم ٢٠١٦٩ ركوبة عامة تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم حال قدومه من ليبيا.

وبالعرض على فهمى محمد مدير إدارة الوارد قرر تشكيل لجنة من مقدمى الإخبارية وعاطف محمد الأحول مأمور الحركة وأنور عبدالستار مدير التعريفة لمعاينة وكشف السيارة فتبين وجود 1125 نظارة شمسية أنواع وماركات وموديلات وألوان مختلفة أجنبية الصنع مخبأة بالسيارة.

بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 900 ألف جنيه.

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 88 لسنة 2022، وحرره أحمد نصار.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.