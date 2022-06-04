جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب عثر على جثته فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

كشف تقرير الطب الشرعي، حول واقعة العثور على جثة شاب متوفى بأحد شوارع دائرة قسم شرطة روض الفرج، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن سبب حالة الهبوط هو نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ، أدت إلى وفاته، وأنه لا توجد شبه جنائية حول الواقعة، وامرت النيابة بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية لبيان من كان معه قبل وفاته.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بسجده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجواره.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعوا سبب الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.