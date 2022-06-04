"تنفيذى الغربية" يوافق على إقامة 10 محطات للصرف الصحى

الغربية محمد طارق

ترأس الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبرلمان الشباب، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس.

ورحب المحافظ في بداية الاجتماع بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاجتماع وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل الدائم والمستمر مع النواب من أجل تحقيق احتياجات ومطالب المواطنين، كما رحب المحافظ بحضور 5 من أعضاء برلمان الشباب وذلك في إطار حرص المحافظة على تدريب وتأهيل الشباب على آليات صنع القرار داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على قبول التبرع بعدد 10 قطع أراض تم التبرع بها لإقامة محطات رفع صرف صحي عليها من قبل المواطنين بنطاق مركزي بسيون وكفر الزيات داخل نطاق قرى (صا الحجر، كفر المنشى ، أبو حمر، كفور بلشاي، دلبشان ومشلة)، كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية الراهبين بمساحة1500م2 لإقامة مدرسة رسمية للغات عليها.

وفي سياق آخر وافق المجلس على وضع سعر تقديري لحق الانتفاع لقطع الأراضي المملوكة للدولة وأسطح المباني الحكومية وذلك بغرض إنشاء محطات تقوية للتليفون المحمول بنطاق مراكز المحافظة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بإعداد لائحة مالية وإدارية لإنشاء أول جهاز تجميل بمحافظة الغربية تتضمن كافة البنود من ( تشكيل الجهاز، اختصاصات الرئيس، المصروفات والإيرادات.. )، كما وجه رؤساء المدن ومديري مديريات التموين والزراعة ببذل المزيد لزيادة معدلات توريد كميات القمح على مستوى المحافظة.

واختتم الاجتماع بمناقشة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 20/6/2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 23/7/2022 حيث وجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من التباعد داخل اللجان، التأكيد على المشرفين والمراقبين بالالتزام بكافة القواعد التي تساهم خروج الامتحانات بالشكل المستهدف، عدم فصل التيار الكهربائي خلال أداء الامتحانات مع قيام إدارة المرور بتسهيل الحركة المرورية في محيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة من خلال الوحدات المحلية.

وعقب الاجتماع ناقش المحافظ بحضور أعضاء المجلس الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في قطاعات (الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، مياه الشرب، الصرف الصحي، المرور، الكباري والأنفاق).