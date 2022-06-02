محافظ الغربية يتفقد عددا من الأعمال بالمحلة الكبرى وسمنود وطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له على استمرار أعمال الرصف والتطوير بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على خلق محاور جديدة تسهم في تخفيض الكثافة المرورية داخل المدينة، وتساهم في إضفاء مظهر جمالي للمدن، جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي قام بها في اليوم بالمحلة الكبرى، سمنود وطنطا والتي رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى بطول 5300 متر، وذلك ضمن خطة المحافظة هذا العام والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى بدأ العمل بها بطول 1500 متر بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، في حين بدأت المرحلة الثانية بداية من المجمع الصناعي بطول 1400 متر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مروري يمتد حتى طريق محلة أبو علي- سمنود بطول 2400 متر.

وخلال الجولة تفقد المحافظ توريد القمح بشونة فاخر بحي أول المحلة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بمصنع القمامة بالمحلة الكبرى، حيث تم رفع أكثر من 290 ألف طن من المخلفات، ومتبقي 10 آلاف طن يتم رفعها خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ بعدها عملية التطوير الشاملة للمصنع والذي سيساهم في حل كبير لمشكلة القمامة بالمحلة.

واستكملت الجولة في مدينة سمنود، حيث تفقد أعمال تدبيش ترعة الساحل تمهيداً لإنشاء كورنيش سمنود والممتد بطول 1200متر من الجانبين بتكلفة مالية تقدر بـ 20 مليون جنيه على غرار كورنيش طنطا، ليوفر بذلك متنفس لأهل مركز سمنود ومحور مروري جديد.

واختتمت الجولة في سمنود بتفقد أعمال الرصف بشارع الترعة (مدخل سمنود القديم) ، حيث تم فرد طبقة السن وتركيب البلدورات تمهيداً للرصف بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه.

وتابع رحمي جولته في طنطا بتفقد أعمال رصف الطريق المؤدي إلى سوق المواشي بنفيا بطول 3 كم حيث يتم تدبيش الترعة تمهيداً لرصف الطريق، كما تفقد أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش وشارع الوفاء بحي ثان طنطا.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، و علاء النمر رئيس حي أول المحلة، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.