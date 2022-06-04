تفحم ميكروباص نتيجة ماس كهربائى فى كفر الشيخ بدون إصابات بشرية

نشب حريق فى سيارة ميكروباص بمدينة كفر الشيخ أمام مسجد الاستاد الرياضى مما أدى لتفحم السيارة جراء التهام النيران لمحتوياتها من الداخل، وهرعت سيارات الدفاع المدنى لموقع الحادث، وتم إخماد النيران.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى قسم شرطة كفر الشيخ بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى سيارة "ميكروباص" تحمل لوحات معدنية " ل وج 5619 " وقامت سيارة الحماية المدنية بإخماد النيران التى التهمت محتوياتها من الداخل وهرعت سيارات الدفاع المدنى والإسعاف لموقع الحادث، وتم إخماد النيران، وتبين عدم وجود مصابين.

وأكد مالك السيارة فى أقواله بقسم أول كفر الشيخ أنه يرجح أن يكون الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضرا بذلك وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.