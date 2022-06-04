تعليم كفر الشيخ: لا يوجد مخالفات بامتحان الفقه والتفسير للثانوية الأزهرية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أدى 2564 طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية بـ34 لجنة علمي بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، مادة الفقه والتفسير، في أول امتحانات الثانوية الأزهرية، وتغيب عن أداء الامتحان 265 طالب وطالبه، ولم ترصد غرف العمليات بالمنطقة الأزهرية أي مخالفات أو شكاوى، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب، والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات بالمحافظة والمنطقة الأزهرية.

وتفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في أولى أيامها، اليوم السبت، من داخل مجمع لجان معاهد فتيات إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه المعاهد، وبرفقته الدكتور حمادة عزام، بمشيخة الأزهر الشريف.

وبدأ رئيس المنطقة، جولته بتفقد مجمع لجنة فتيات مصطفى طلخان بمسير والتي تقام بمقر معهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي وتضم طالبات معاهد" مسير، وكفر الطايفة، ومتبول، والمرابعين، والخادمية الثانوي"، وتحتوي على 8 لجان للقسم العلمي، وكان برفقته رئيس اللجنة، الشيخ محمد إبراهيم شرف.

كما تفقد مجمع لجنة معهد فتيات كفر الشيخ الثانوي والتي تضم طالبات معاهد فتيات" دقلت، وشنو، والشمارقة الثانوي"، والتي تحتوي على 20 لجنة، ورافقه خلال جولته الشيخ علي محمد عبد المنعم، رئيس اللجنة.

وناقش رئيس المنطقة، الطالبات في محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، مشددًا على منع الغش نهائيًا والتصدي لكافة أساليبه، متابعًا سير العمل داخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وتواجد الموجهين وأعضاء لجان المتابعة داخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، مشدداً على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وقال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة، إن غرفة العمليات بالمنطقة الخاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لم ترصد أي مخالفات أو شكاوى، وتعمل جاهدة على متابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها فورًا.



الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس المنطقة الازهرية بكفر الشيخ يتفقد اللجان



المتاقشة حول مستوى الامتحان