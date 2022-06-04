اليوم السابع
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هدوء ورضا بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد انتهاء أول أيام الامتحانات

السبت، 04 يونيو 2022 02:05 م
هدوء ورضا بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد انتهاء أول أيام الامتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب ــ لؤى على

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انتهت منذ قليل امتحانات اليوم الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمى البالغ عددهم 46648 طالبا وطالبة، امتحانات مادتى الفقه والتفسير. 
 
وعبر الطلاب عن رضاهم عن مستوى الامتحانات، معربين عن أملهم فى ان تسير باقى الامتحانات فى هدوء ويسر ، بينما عبر بعض الطلاب عن رأيهم فى صعوبة بعض أجزاء الامتحان. 
 
وكان قد صرح وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، بأن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.  
 
وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات اليوم السبت، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.
 
وأضاف وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.
 

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

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