تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " المجموعة المالية هيرميس القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 55.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 805.3 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" بحجم تداول بلغ 13.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 566.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 13.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 221.7 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 42.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 191.7 مليون جنيه، ثم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 44.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 182.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 3.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 93.1 مليون جنيه، ثم "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول 8.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 92.3 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية بالجنيه"، بحجم تداول 3.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 90.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 76.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 87 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "شركة مستشفى كليوباترا"، بحجم تداول بلغ 13.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 67.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10007.51 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1735.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.72% ليغلق عند مستوى 2608.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.34% ليغلق عند مستوى 12308.05 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3660.11 نقطة.