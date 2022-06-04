تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا بسوهاج خلال 30 يوما.. صور

سوهاج ــ محمود مقبول

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 2465 محضرا متنوعا خلال الـ 30 يوما الماضية.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2240 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر مايو الماضي، و225 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية، وإدارة محال بدون ترخيص ".

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.



سوهاج تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يوما (1)

سوهاج تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يوما



سوهاج تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يوما



سوهاج تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يوما



سوهاج تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يوما



سوهاج تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يوما سوهاج تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يوما



سوهاج تحرير 2465 محضرا تموينيا متنوعا خلال 30 يوما