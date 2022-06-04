تحرير 1797 محضرا تموينيا متنوعا خلال شهر في دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط، تحت إشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق.

وأسفرت عن تحرير 4 محاضر ضد مخابز بلديه لإنتاج خبز ناقص الوزن، يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية عن كامل حصة المخبز بضعف قيمة العجز في الميزان، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ويستحق عنه غرامة تسدد لصالح هيئة السلع التموينية، و22 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، و18محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية، 4 محاضر غش تجارى للعرض للبيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية حيث تم سحب عينات وبإرسالها لمعمل الكيمياء أفاد بمخالفتها للمواصفات القياسية بإجمالى 51محضر.

وفى إطار تكثيف الرقابة على جميع المنشآت بالأسواق تحرر خلال الشهر الماضي مايو 2022عدد 1797محضرا، أهمها مكافحة الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر ومحاضر البيع بأزيد من السعر المقرر السلع الأساسية من السكر والارز والدقيق والزيت .