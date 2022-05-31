تحرير 78 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية تموين دمياط بقيادة المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين حملة مشتركة مع أطباء الطب البيطرى للمرور على المطاعم بمدينة دمياط الجديدة.

أسفرت الحملة عن ضبط 13 كجم دواجن مخلية منتهية الصلاحية تحرر عنها المحضر رقم 4366 جنح دمياط الجديدة، كما تم ضبط 8 كجم دواجن متبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر عنها المحضر رقم 4367 جنح دمياط الجديدة، والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم تحرير 2 محضر اتجار فى سلع مجهولة المصدر والتحفظ على 4 أطنان فايبر تنجيد بدون فواتير دالة على المصدر وكذلك 1700 كجم تمور مستوردة بدون بيانات أو فواتير إفراج جمركى دال على مصدرها، وتحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير 3 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى سجائر محلية الصنع، وضبط عدد 5 مناديب توزيع غاز بدون اعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغاز، وأحد مستودعات الغاز مغلق فى أوقات العمل، وتحرر 5 محاضر لعدم الإعلان عن سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور حسب القرار 330 لسنة 17.

وفى مجال التأكد من صلاحية المعروضات الغذائية للاستهلاك الأدمى تم سحب 6 عينات غذائية لإرسالها لمعمل التحليل بوزارة الصحة.

وفى حملة فرعية أخرى للرقابة التموينية تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية، وتحرير 3 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى سكر حر والتحفظ على المضبوطات بداخل المحل تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش، وتحرر 2 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، و5 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين، وتحرر 22 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى واجهة المحل بمكان ظاهر للجمهور بالإضافة إلى 16 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم التى تقدم وجبات غذائية.

وبلغ إجمالى عدد المحاضر 78 محضرا.