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تأجيل محاكمة مسن متهم بالاعتداء على طفلة فى منشأة ناصر إلى 5 يوليو

السبت، 04 يونيو 2022 03:44 م
تأجيل محاكمة مسن متهم بالاعتداء على طفلة فى منشأة ناصر إلى 5 يوليو محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة مسن بتهمة بالاعتداء على طفلة بعد استدراجها وخطفها، في منشأة ناصر الي جلسة 5 يوليو المقبل.
 
وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم فى القضية رقم 1995 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 65 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، أن المتهم قام بخطف الطفلة عن طريق التحايل، بأن استدرجها داخل المحل الخاص، ليتمكن من الاعتداء عليها دون أن يشعر به أحد.
 
وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال والدة المجني عليها، والتى أكدت أنها أرسلت طفلتها إلى المحل الخاص بالمتهم لشراء بعض المتطلبات، وعندما تأخرت أرسلت ابنها للبحث عن شقيقته بمحل المتهم، وعند عودتها أخبرتها بقيام المتهم بملامسة جسدها، والاعتداء عليها وطلب منها عدم إبلاغ أحد عما بدر منه.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من ربة منزل، تفيد فيه بتعرض نجلاها لواقعة الاعتداء عليها من قبل مسن صاحب محل، أثناء قيام الطفلة بشراء بعض المتطلبات الخاصة بالمنزل، وتبين من خلال التحريات التى قام باجرائها رجال المباحثات إلى صحة الواقعة.
 
على الفور تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

تاجيل القضية

منشأة ناصر

يوليو القادم

أخبار المحاكم

جريمة الاعتداء على طفلة

محاكمة مسن اعتدى على طفلة


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