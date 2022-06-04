بث مباشر.. إقبال مشهود على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة منذ بداية المصيف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم السبت، لايف جديدا من شاطئ النادى الاجتماعي بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين هروبا من ارتفاع درجة الحرارة، والذى يعد أكبر إقبال من بداية الصيف .

كما شهدت حالة الطقس بالبحر الأحمر اليوم ظهور متقطع لأشعة الشمس مع انتشار غيوم متقطعة في سماء الغردقة، وارتفاع في درجة الحرارة، مما أدى الي إقبال المواطنين بكثافة علي الشواطئ والطقس مناسب للسباحة.

ويستقبل النادى الاجتماعي بمدينة الغردقة يوميا المئات من المواطنين المقيمين في مدينة الغردقة والوافدين إليها من المحافظات الاخرى، حيث يعد النادي الاجتماعي أكبر الشواطئ اقبالا لانخفاض سعر تذكرة دخوله كذلك لوجود عدد كبير من أهالي الغردقة أعضاء به.

وكذلك يشهد النادي الاجتماعي إقبال عدد كبير من المواطنين عن غيره من الشواطئ لوجود معدلات مرتفعة من الأمانة به من حيث تواجد عدد كبير من المنقذين وكذلك سيارة إسعاف متمركزة بشكل يومي فضل عن تحديد اماكن السباحة علامات مائية كبيرة تسمي الشمندورات .