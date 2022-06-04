إقبال المواطنين على "مارينا اليخوت".. أحلى فسحة لزوار الغردقة ليلا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد تلفزيون "اليوم السابع"، إقبال المواطنين وزوار مدينة الغردقة فى ساعات المساء على مارينا اليخوت الجديدة فى مدينة الغردقة التى تضم أكبر عدد من اليخوت واللنشات السياحية.

وتعد "مارينا اليخوت" بقلب مدينة الغردقة أول فسحة لزوار مدينة الغردقة خارج فندق الإقامة، حيث يمكن التمتع بمنظر البحر اللنشات السياحية مجانا دون تذكرة دخول.

كما تستقيل مارينا اليخوت فى فترات الصباح المئات من مخبى الرحلات السياحية البحرية والتى تنطلق من مارينا اليوم كل صباح وتعود مساء.

وتضم مارينا اليخوت عدد كبير من المطاعم والكافيهات وكذلك البازرات السياحية المختلفة كذلك يحاول عدد كبير من زوارها التقاط صور تذكارية لهم وسط أكبر تجمع للنشات السياحية المختلفة.

يذكر أن مدينة الغردقة تضم عددا كبيرا من المناطق الترفيهية التى يقصدها زوار ومواطنى مدينة الغردقة ليلا منها كورنيش الشيرتون القديم، وكورنيش شاطئ عام رقم 4، والممشى السياحي، وممشى الشيرتون، وممشى شيرى، وطريق المطار وحديقة النصر.



إقبال المواطنين على مارينا اليخوت بالغردقة