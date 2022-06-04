انطلاق امتحانات نهاية العام بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل كلية الفنون الجميلة، مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في جامعة الأقصر.





وفي هذا الصدد أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، عن إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام في مختلف كليات الجامعة، والتي تنطلق اليوم السبت 4 يونيو، بكلية الفنون الجميلة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة الامتحانات، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه الكليات، والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، جاهزية كل الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، موجها بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب، لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وتابع رئيس جامعة الأقصر، أن اللجان المشكلة سوف تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان.

وتبدأ اليوم السبت 4 يونيو امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، وتنتهي يوم 5 يوليو المقبل، وجاءت مواعيد انطلاق الامتحانات بالكليات على النحو التالي: 4 يونيو كلية الفنون الجميلة، و5 يونيو كلية الألسن، و9 يونيو كلية الآثار، 11 يونيو كليتي السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات، و13 يونيو بكلية الطب.

وكان قد افتتح الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، برفقة الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، معرض تصميمات العمارة الداخلية بمشاركة 58 طالب وطالبة من الفرقة الأولى قسم الديكور تحت إشراف الدكتورة جهاد محمد شريت، المدرس بقسم الديكور ومنسق عام الأنشطة الطلابية، وحضر فعاليات افتتاح المعرض كلا من الدكتور محمد عرابي، العميد السابق لكلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور قرشي سعدي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس قسم الديكور، والعديد من طلاب القسم والكلية.



امتحانات كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر