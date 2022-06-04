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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتى الفقه والتفسير للقسم العلمى

السبت، 04 يونيو 2022 09:13 ص
انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتى الفقه والتفسير للقسم العلمى امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب ــ لؤى على

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انطلقت في التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، ويؤدى طلاب القسم العلمى البالغ عددهم 46648 طالبا وطالبة، امتحانات مادتى الفقه والتفسير.
 
وصرَّح وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، بأن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.  
 
وكان قد أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات اليوم السبت، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.
 
وأضاف وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

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